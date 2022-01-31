Высота снега в Петербурге достигла 39 сантиметров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге держится рекорд по высоте снежного покрова этой зимы. Несмотря на то, что накануне в городе шел снег, высота сугробов никак не поменялась. Это связано с довольно теплой погодой. Об этом 31 января 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- За последние 24 часа в Петербурге выпало 5 миллиметров снега. Высота снега выросла всего на 1 сантиметр и повторила рекорд нынешней зимы - 39 сантиметров, - рассказал синоптик.

Как пояснил Леус, в ситуации большой толщины слоя снега и высоких температур воздуха, а температурные максимумы вчерашнего дня составили в Санкт-Петербурге минус 1,3 градуса, большую роль играет уплотнение снега и его постепенное подтаивание со стороны почвы, а также сублимация, что компенсирует прибавку вновь выпавшего снега.

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