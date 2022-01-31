Петербуржец стрелял в жену из боевого пистолета на фоне развода

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в жену из пистолета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга едва не расстрелял собственную жену из боевого пистолета. Причиной стала бытовая ссора, вызванная предстоящим разводом. Жизнь женщине спас алкоголь – пьяный супруг в нее не попал.

- 30 января в полицию от женщины 1981 года рождения, поступило сообщение, что в квартире дома 60 по улице Седова муж стреляет по ней из боевого оружия, у него есть разрешение, - информирует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Разрешение было, разумеется, не на стрельбу в жену, а на оружие. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и изъяли у него пистолет Макарова, который был переделан из охолощенного в боевой.

Сейчас на задержанного составлен административный протокол за пьянство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.