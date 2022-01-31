Солнце светило всего 11 часов в январе 2022 года в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходящий январь 2022 года в Санкт-Петербурге оказался очень пасмурным. Большую часть дней небо над городом было затянуто плотными облаками, а солнце изредка выглядывало, чтобы напомнить о себе горожанам. Об этом "КП-Петербург" рассказала начальник группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- Заметно ниже нормы оказалась суммарная продолжительность солнечного сияния: в сумме на протяжении 11 часов январский небосвод освещало солнце, однако, норма для января - 19 часов солнечного сияния, - рассказала синоптик.

Пасмурную погоду компенсировала температура воздуха, которая оказалась выше нормы на 3 градуса. Большую часть месяца в городе была оттепель.

В феврале солнца станет значительно больше. Как правило, продолжительность солнечного сияния увеличивается с 19 часов в январе до 46 часов в феврале.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: