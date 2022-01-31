Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Петербурге

Пациент избил медика скорой помощи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи произошел в Петербурге. И опять в драку полез пьяный пациент, к которому на помощь и приехали медики. От кулаков буйного больного досталось фельдшеру.

- 31 января в 06:33 в полицию поступило сообщение о конфликте в квартире дома 5/7 по Херсонской улице. Сюда на вызов прибыла бригада скорой помощи. Медицинская помощь потребовалась 47-летнему мужчине, находившемуся в гостях у друга, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина был пьян и устроил драку с медиками. Одного из них хулиган ударил по лицу. Прибывшие на вызов полицейские задержали пациента и отвезли в отделение. На него составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.