Более 4,1 тысячи классов школ в Петербурге находятся на удаленке из-за коронавируса и ОРВИ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На фоне огромного роста числа заражений в Санкт-Петербурге, все больше школьников переходят в формат дистанционного обучения. Так, лишь за неделю на удаленку ушли 3 тысячи классов. Такого массового ухода еще в городе не было. По данным комитета по образованию на 31 января 2022 года, на дистанционке находятся более 4,1 тысяч классов.

- В связи с распространением ОРВИ и выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 4145 классов в 438 школах, - рассказали в комитете.

Также почти 17,5 тысяч детей находятся на домашнем обучении по заявлению родителей.

Кроме того, на карантин закрыты 168 групп в 78 детских садах.

Напомним, что в Петербурге наблюдается большой рост заболеваний именно среди детей. Чаще всего болеют школьники от 7 до 14 лет.

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