Названа категория детей чаще болеющая коронавирусом в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты назвали возрастную категорию детей, которые чаще всего болеют коронавирусом в Санкт-Петербурге. Это школьники от 7 до 14 лет. Причем, это большинство от всех зараженных детей. Об этом 31 января 2022 года рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

- Максимальная заболеваемость COVID среди детей - в возрастной категории от 7 до 14 лет. Дети этого возраста составляют 60% от заболевших. У 90% всех детей с COVID есть выраженная симптоматика, - пояснила Катаева.

На данный момент дети - это 12% от всех заболевших в городе. Специалисты оценивают ситуацию, как крайне тяжелую. Каждый день наблюдается стремительный рост заболеваний. Лишь за неделю прирост заболевших детей составил 210 процентов.

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