Уголовное дело возбудили на няню из Петербурга, у которой нашли мертвую двухлетнюю девочку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали няню, у которой нашли мертвую двухлетнюю девочку. Также 31 января 2022 года следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас женщина находится под следствием.

- Известно, что приезжая из Киргизии с ноября присматривала за двухлетней девочкой за ежедневную плату. Ребенок жил с ней в квартире на проспекте Науки. Там же живут двое ее детей, - рассказали в комитете.

27 января няня заметила проблемы со здоровьем малышки, но к врачу обращаться не стала. Утром 30 января она обнаружила девочку мертвой в своей постели и позвонила ее матери, проживающей в Мурино. Та приехала и сразу же забрала тело дочери домой.

Следователи установили, что няня плохо присматривала за ребенком, что и привело к смерти девочки. В настоящее время женщина задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.