Детская заболеваемость коронавирусом выросла на 210% в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге очень быстро выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Лишь за неделю этот показатель увеличился на 210 процентов. Об этом 31 января 2022 года рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

- Мы наблюдаем стремительный еженедельный рост. Количество заболевших детей на 4 календарной неделе по отношению к 3 неделе показывает прирост 210%. На 3 неделе доля детей среди заболевших за неделю была 19%, на 4 неделе - 29%, - пояснила Катаева.

Чаще всего болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет, их 60% от всех заболевших несовершеннолетних. Причем, практически у всех зараженных есть выраженная симптоматика коронавируса.

Специалисты отмечают, что ситуация в городе является крайне тяжелой, поэтому на неделе в Петербурге развернут новые койки для больных.

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