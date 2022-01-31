Заболеваемость коронавирусом снизилась на 2 тысячи в Петербурге впервые за неделю

Более 15,8 тысяч жителей Петербурга заболели коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге впервые за неделю суточный прирост зараженных коронавирусом не увеличился, а уменьшился. Причем, сразу на 2 тысячи. Однако это может быть связано с минувшими выходными, когда горожане реже обращаются к врачам. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 31 января 2022 года в Северной столице заболели еще 15,8 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 15 802 человек, что на 11 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Также за последние сутки в городе выздоровели всего 1614 пациентов, а 60 человек скончались в следствии болезни.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус выявили уже у 1 024 833 жителей города, из них выздоровели 856 385 и скончались 29 901 петербуржцев.

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