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Здоровье31 января 2022 10:00

Бизнес-центры и офисы в Мурино и Кудрово оборудуют для ПЦР-тестирования

Также медики там будут проводить прием пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В бизнес-центрах и офисных помещениях в Мурино и Кудрово начнут брать ПЦР-тесты

В бизнес-центрах и офисных помещениях в Мурино и Кудрово начнут брать ПЦР-тесты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области подключают дополнительные мощности для того, чтобы обследовать население на коронавирус. Бизнес-центры и офисные помещения в Мурино и Кудрово отдадут медикам и оборудуют для ведения приема пациентов и взятия мазков на ПЦР-тест. Об этом 31 января 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Я благодарен бизнесу, который откликнулся на просьбу администрации о выделении дополнительных помещений для медиков в острый период пандемии. В Буграх дополнительные медицинские кабинеты планируется развернуть в новом ФОКе, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, в районах новостроек организуют передвижные амбулатории, где будут работать врачи взрослой и детской клинических больниц.

Добавим, что за последние сутки в Ленобласти заболели еще 1319 человек. Всего за время пандемии оказались заражены более 117 тысяч жителей региона.