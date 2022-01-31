Бизнес-центры и офисы в Мурино и Кудрово оборудуют для ПЦР-тестирования

В бизнес-центрах и офисных помещениях в Мурино и Кудрово начнут брать ПЦР-тесты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области подключают дополнительные мощности для того, чтобы обследовать население на коронавирус. Бизнес-центры и офисные помещения в Мурино и Кудрово отдадут медикам и оборудуют для ведения приема пациентов и взятия мазков на ПЦР-тест. Об этом 31 января 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Я благодарен бизнесу, который откликнулся на просьбу администрации о выделении дополнительных помещений для медиков в острый период пандемии. В Буграх дополнительные медицинские кабинеты планируется развернуть в новом ФОКе, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, в районах новостроек организуют передвижные амбулатории, где будут работать врачи взрослой и детской клинических больниц.

Добавим, что за последние сутки в Ленобласти заболели еще 1319 человек. Всего за время пандемии оказались заражены более 117 тысяч жителей региона.