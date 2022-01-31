Более 25 сантиметров снега выпало в Петербурге за неделю

«Мари» и «Надя» оставили за собой более 25 см снега в Петербурге за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшая неделя в Санкт-Петербурге выдалась очень снежной. Все благодаря циклонам "Мари" и "Надя", которые властвовали в городе. За семь дней в Северной столице выпало более 25 сантиметров снега. Об этом 31 января 2022 года сообщили в комитете по благоустройству города.

- На прошлой неделе Санкт-Петербург сначала оказался во власти циклона "Мари", на смену которому в выходные пришла "Надя". Вместе они оставили за собой более 25 сантиметров снега, - рассказали в Смольном.

За неделю дорожные службы собрали с улиц почти 272 тысячи кубометров снега - это около 13,6 тысяч наполненных самосвалов.

31 января на уборку улиц в Петербурге вышли более 1,2 тысяч дворников и 1 тысячи единиц спецтехники. В парках и садах работают еще 770 специалистов и 228 машин.

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