Полиция провела рейд по мигрантам на Софийской овощебазе

88 человек отвезли в отделения полиции после рейда. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские Фрунзенского района провели очередной профилактический рейд по Софийской овощебазе. Стражи порядка проверили почти 350 иностранцев, 88 из них отвезли в отделения. За нарушения миграционного законодательства 63 человека привлечены к ответственности.

- А также один административный протокол был составлен за мелкое хулиганство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с коллегами на рынке работали и сотрудники ГИБДД. Развозной и личный транспорт, который используют приезжие торговцы, нередко оформлен с нарушениями. На этот раз были выявлены пять фактов: отсутствие страховки, управление неисправным автомобилем, использование автомашины без номеров, езда без ремней безопасности и управление машиной водителем, не имеющим при себе документов на авто.