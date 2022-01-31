Оба направления КАД полностью перекроют в ночь на 1 февраля

На КАДе будут перекрывать движение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Водителей Петербурга и Ленинградской области предупреждают о полном перекрытии движения по Кольцевой автодороге. Останавливать транспорт будут в ночь на 1 февраля. И всего на полчаса суммарно.

- В связи с производством аварийно-восстановительных работ на воздушной линии электропередач, на участке между развязкой с Ропшинским шоссе и развязкой с Красносельским шоссе, будут полностью перекрывать оба направления основного хода КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Проезд для транспорта будет закрыт два раза по 15 минут: с 01:00 до 01:15 и с 02:30 до 02:45.

Информация о работах будет выведена на цифровые табло КАДа. Водителям советуют заранее выбирать маршрут движения.