Гранату нашли в багаже пассажира в Пулково

Специалисты ОМОН Росгвардии в аэропорту «Пулково» обследовали подозрительный предмет / Фото: Росгвардия

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у одного из пассажиров обнаружили в багаже предмет, похожий на гранату. Все произошло 31 января 2022 года около 8 часов утра. Пассажир проходил предварительный досмотр на входе в здание, когда охрана заметила подозрительную вещь в его сумке. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- Работники аэропорта "Пулково" в результате предварительного досмотра багажа на входе в здание в одной из сумок пассажира обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом были информированы правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники линейного отдела МВД и служба безопасности аэропорта огородили место происшествия, пока дожидались прибытия группы разминирования. Сотрудники ОМОН вскрыли багажную сумку и осмотрели подозрительный предмет. Это оказался макет гранаты РГД-5, не представляющий опасности.