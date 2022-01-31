Водители Петербурга жалуются на пробки во дворах и невозможность припарковать машину из-за сугробов

Мало откопать машину из-под снега. Надо еще суметь уехать, а потом припарковаться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обрушившиеся на Петербург два циклона с именами «Мари» и «Надя» принесли городу 25 сантиметров осадков. На борьбу со снегом были брошены силы дорожных служб, но добрались они лишь до основных магистралей. А вот второстепенные дороги, а тем более карманы и внутридворовые проезды много где завалены сугробами. В результате машины буксуют, застревают и не могут припарковаться – просто некуда.

- И так каждый день, вечер, утро. Пробка - 18 машин (и это только во дворе, на въезде/выезде ситуация еще хуже). Абсолютно не чистят, ни дороги, ни тротуары, машинам не разъехаться, многие застревают из-за корки льда под снегом, колейность безумная... Проезд по двору занимает 30 - 40 минут, - пишут в соцсетях жители ЖК Шуваловский, что в Приморском районе.

По их словам, коммунальщики отказываются убирать проезды, так как «земля им не принадлежит».

Похожие истории есть и в других местах района. На Школьной улице завалены и обочины и карманы: «За 10 минут на одном месте три машины застряли. Наледь, снег. Не вывозят уже давно». Не лучше и на Гаккелевской: «Родители жаловались, что не могли во двор заехать из-за сугробов».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Приморского района не получилось

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