Открытие вестибюля станции «Технологический институт-1» могут перенести на март

Ремонт на "Техноложке" пока не завершен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судя по всему, открытия верхнего вестибюля станции «Технологический институт-1» после реконструкции придется подождать еще месяц-два. Масштабные работы затягиваются дольше предполагаемого.

- Открытие намечено на февраль–начало марта. Ждем все разрешительные документы, - рассказали «Невским новостям» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в ходе работ три эскалатора будут заменены на четыре. Строители полностью обновят наклонный ход и выполнят замену сетей.

Вестибюль закрылся на ремонт в апреле 2022 года и должен был открыться в конце 2021-го. Потом срок перенесли на начало 2022 года. Теперь сдвинуты и эти сроки.