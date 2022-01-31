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Общество31 января 2022 11:32

Открытие вестибюля станции «Технологический институт-1» могут перенести на март

Ранее планировалось завершить реконструкцию в конце 2021 года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ремонт на "Техноложке" пока не завершен.

Ремонт на "Техноложке" пока не завершен.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судя по всему, открытия верхнего вестибюля станции «Технологический институт-1» после реконструкции придется подождать еще месяц-два. Масштабные работы затягиваются дольше предполагаемого.

- Открытие намечено на февраль–начало марта. Ждем все разрешительные документы, - рассказали «Невским новостям» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в ходе работ три эскалатора будут заменены на четыре. Строители полностью обновят наклонный ход и выполнят замену сетей.

Вестибюль закрылся на ремонт в апреле 2022 года и должен был открыться в конце 2021-го. Потом срок перенесли на начало 2022 года. Теперь сдвинуты и эти сроки.