Очереди в поликлиники опять заметили в Петербурге

В поликлиниках вновь есть очереди. Фото: Юлия СТАЛИНА

Жители Петербурга вновь встали в очереди к поликлиникам. Ажиотаж, по сообщениям в соцсетях, есть и в травматологических пунктах. В первом случае причиной является коронавирус, а во втором – гололед.

- Бокс для больных на прием к врачу в поликлинике №109 на Олеко Дундича 8/1. Очередь на улице. Вот так больные люди с температурой хотят попасть к врачу, так как на дом не вызвать, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Проблемы с вызовом врача на дом через службу 122 подтверждают и сотрудники «Комсомольской правды». В Комитете по здравоохранению о проблемах знают. Чиновники даже выезжали в инспекционные рейды.

- На счет очередей. Делаем все возможное, чтобы их сократить. Усиливаем персонал, привлекаем ординаторов, врачей из плановой помощи, студентов, врачей из туберкулезных и кожно-венерологических диспансеров, - рассказал на пресс-конференции глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

А вот проблем с дозвоном на номер 122 по его мнению нет: «Помощник 122 отвечает за одну минуту. Срок приезда врача на дом - 24 часа». Правда, только к тем пациентам, у которых есть симптомы «омикрона». А прочим больным придется ждать дольше.

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