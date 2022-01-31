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Происшествия31 января 2022 12:45

Труп одинокой пенсионерки нашли по лаю собаки на улице Кораблестроителей

Полицию вызвали соседи
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полицейские нашли труп пенсионерки по лаю собаки.

Полицейские нашли труп пенсионерки по лаю собаки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции и следователи СК проверяют обстоятельства гибели 75-летней пенсионерки, труп которой был найден в ее квартире на улице Кораблестроителей. Обнаружить страшную находку помогла собака женщины, которая лаем дала понять, что с хозяйкой произошла беда.

- От соседей поступил сигнал, что в квартире, где проживает одинокая пожилая женщина, громко лает собака. На телефонные звонки никто не отвечает, дверь хозяйка не открывает, - сообщает источник «КП-Петербург».

Чуть позже в полицию позвонила племянница пенсионерки и попросила помощи при вскрытии дверей, так как она не может попасть в квартиру. Прибывшие на место патрульные через окно проникли внутрь. В коридоре ими был обнаружен обнаженный труп женщины, лежавший на спине. Руки и ноги вытянуты вдоль тела.

Признаков насильственной смерти не найдено, точную причину гибели установит судмедэкспертиза.