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Общество31 января 2022 13:04

Студентов колледжей Петербурга отправили на дистанционное обучение со 2 февраля

Практика возобновится только после отмены ограничений
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Колледжи Петербурга уйдут на удаленку со 2 по 13 февраля

Колледжи Петербурга уйдут на удаленку со 2 по 13 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с учениками старших классов школ в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение уйдут и студенты колледжей. Такое распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов 31 января 2022 года. Все занятия у студентов со 2 по 13 февраля будут проходить удаленно, а практика возобновится после того, как отменят ограничения.

- Новый штамм омикрон оказался не просто многократно заразнее предыдущих. Он захватывает в свою орбиту все больше детей. Если во время предыдущих волн доля заболевших несовершеннолетних ни разу не превышала 10%, то на прошлой неделе почти четверть всех выявленных случаев коронавируса оказались детскими. Весь рост в основном дают средняя и старшая возрастая группа школьников, - пояснила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Напомним, что также на этот период несовершеннолетним запрещено посещать магазины, кроме продуктовых и аптек, а также ходить по ресторанам, кафе, столовым и другим местам общепита.

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