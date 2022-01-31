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Происшествия31 января 2022 13:29

Человек умер в ночном клубе в Выборге

Туда пришел мужчина с ножевым ранением
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В выборгский клуб пришел посетитель с ножевым ранением.

В выборгский клуб пришел посетитель с ножевым ранением.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Выборга нашли и задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. По версии следствия, в ночь на 30 января он ударил ножом в грудь знакомого. Тот, уже раненный, пришел в ночной клуб на проспекте Ленина. Сотрудники клуба вызвали скорую, но мужчина умер почти сразу.

- 30 января около 04:35 в помещение клуба зашел неизвестный мужчина, который сообщил о том, что его ударили ножом. Администратор клуба вызвала бригаду скорой помощи, но до прибытия медиков мужчина скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Погибшим оказался 37-летний житель Выборга. Его тело было отправлено в морг. А сыщики установили предполагаемого убийцу и вечером того же дня задержали 38-летнего подозреваемого.

По статье «убийство» злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства преступления устанавливаются.