Беглов назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге неимоверно высокий. Губернатор Александр Беглов назвал ситуацию напряженной и 31 января 2022 года подписал новые ограничения, которые вступят в силу со 2 февраля.

- Ситуация с заболеваемостью напряженная. Омикрон распространяется стремительно. Болеют дети. Сейчас главное - обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям, - отметил градоначальник.

При этом он добавил, что многое сейчас зависит от горожан и от бизнеса, а также пригрозил предприятиям закрытием, если те не будут соблюдать коронавирусные требования.

Напомним, что новые ограничения коснутся в основном детей, преимущественно подростков. Старшеклассников и студентов колледжей отправят на дистанционное обучение. Также всем несовершеннолетним закроют вход в магазины и кафе.

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