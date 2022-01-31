Беглов пригрозил закрытием бизнесу в Петербурге за нарушение антиковидных ограничений

Беглов пригрозил заведениям Петербурга закрытием за нарушение ковидных ограничений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все более напряженной. Об этом 31 января 2022 года сказал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что сейчас Северной столице надо обеспечить нормальную работу города, так, чтобы не прибегать к дополнительным ограничениям. Но важно соблюдать те, которые уже введены.

- Сейчас главное - обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям. Много зависит от ответственности бизнеса и самих горожан. Тех, кто не выполняет требования, принятые на законодательном уровне, ждет наказание — вплоть до закрытия предприятий, - сказал губернатор.

Тем временем, проверки в Петербурге проходят каждый день. За прошедшую неделю были проверены более 130 магазинов, кафе и организаций в сфере услуг. В том числе проходили и ночные рейды. По итогам работа семи заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора.

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