Семь баров закрыли в Петербурге из-за нарушения антиковидных требований

За несоблюдение антиковидных требований закрыты и опечатаны семь баров в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге опечатали еще семь баров, которые продолжали работать после "комендантского часа", игнорировали QR-коды, а также другие антикоронавирусные требования. Об этом 31 января 2022 года рассказали в Смольном.

- За минувшую неделю рейды прошли в 11 районах Петербурга. В дневное время были проверены 87 магазинов, 22 кафе, ресторанов и баров, а также 25 организаций сферы услуг. нарушения были у восьми заведений - это отсутствие масок, QR-кодов у персонала. В одном из гипермаркетов не организовали проверку QR-кодов у посетителей, - рассказали в городской администрации.

Также прошли проверки и в ночное время, после 23 часов, когда работа любых заведений запрещена. Из 17 проверенных заведений нарушения выявлены в семи. Запреты проигнорировали кальянные на проспекте Косыгина, на улицах Оптиков, Ильюшина, на Владимирском проспекте и Ивановской улице, а также бар на 7-й линии В.О. и караоке-бар на проспекте Славы. Сейчас эти места опечатаны, а 39 посетителей баров оштрафованы.