"РЖД" оштрафовали на 300 тысяч рублей за снег на крыше Витебского вокзала в Петербурге

Компании в Петербурге оштрафовали на 60 миллионов рублей за плохую зимнюю уборку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала снегопадов в Санкт-Петербурге ГАТИ выписала штрафов более чем на 60,4 миллионов рублей за плохую уборку снега и наледи. Только в минувшую пятницу, 28 января 2022 года, инспекция назначила штрафов на 2,5 миллиона рублей. Об этом 31 января рассказали в Смольном.

- ОАО "РЖД" за неубранный снег и наледь с кровли Витебского вокзала, расположенного по адресу Загородный проспект, дом 52 назначен штраф – 300 тысяч рублей, - рассказали в ГАТИ.

Также на прошлой неделе штраф получила компания "Агроторг". За оставленные сугробы у магазина в доме 83 по проспекту Большевиков предприятию придется заплатить 550 тысяч рублей. За снег на Миллионной улице ООО "Содействие" заплатит штраф в 160 тысяч рублей.

Напомним, что инспекция проверяет соблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий.