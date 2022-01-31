Врач из Петербурга назвала рост заражений среди детей признаком окончания пандемии

Врачи назвали сигнал, свидетельствующий об окончании пандемии COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом среди детей может быть признаком того, что пандемия идет к завершению. Об этом 31 января 2022 года рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Санкт-Петербурга Елена Дондурей.

- Новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети, - отметила врач.

С этим мнением согласилась и заведующая отделением для детей с COVID-19 Светлана Баннова. Она отметила, что сейчас дети быстрее справляются с болезнью, чем это было в предыдущие волны.

Напомним, что лишь за минувшую неделю заболеваемость среди детей в Петербурге выросла на 210 процентов. Власти города ввели ограничения для детей, вплоть до запретов посещения магазинов и кафе.

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