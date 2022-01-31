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Здоровье31 января 2022 15:01

Еще один роддом в Петербурге отдадут под прием мамочек с коронавирусом

Им станет роддом №10
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Роддом №10 отдадут под прием больных коронавирусом в Петербурге.

Роддом №10 отдадут под прием больных коронавирусом в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге роддом №10 перепрофилируют под прием матерей, больных коронавирусом. Это уже второе по счету родильное медучреждение в городе, адаптированное для ковида. По словам губернатора Александра Беглова, медики фиксируют серьезный рост числа заболевших среди детей и их родителей.

- Мы полностью перевели на работу с коронавирусом роддом №16. Следующим станет роддом №10. Одной из новых и главных угроз, связанных со штаммом «омикрон», является высокая заболеваемость и сложное течение болезни у детей, - отмечает градоначальник в эфире «Радио России».

К слову, в Северной столице уже неделю как открыта запись на вакцинацию подростков от коронавируса. На дистанционном обучении находятся 4,1 тысячи школьных классов. При этом в городе ввели сразу два пакета ограничений для подростков – например, со 2 по 13 февраля им нельзя ходить в общепит и магазины.

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