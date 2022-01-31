Беглов предупредил о нескольких очень сложных неделях в Санкт-Петербурге

Беглов предупредил горожан о непростых временах из-за "омикрона". Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов предупредил жителей Санкт-Петербурга о нескольких очень сложных неделях из-за вспышки «омикрона». Напомним, в городе уже несколько дней подряд суточное число зараженных инфекцией превышает 15 тысяч человек. В Северной столице вводят ограничения для подростков, старшие классы школ переводят на дистанционку. Более 200 тысяч человек болеют на дому, у них есть признаки ОРВИ, а с подтвержденным коронавирусом пока 93 тысячи горожан.

В связи с этим Александр Беглов обратился к жителям Северной столицы с просьбой еще строже соблюдать «ковидные» правила безопасности. Как отметил губернатор, нужно стараться социально дистанцироваться от других людей в общественном месте и не забывать носить маски, причем правильно – с закрытым носом.

- Даже простое соблюдение правил личной гигиены может защитить от инфекции. Если можете ограничить свои контакты – сделайте это! Тем более – с приезжими из других регионов. Берегите себя и своих близких Уверен, вместе мы справимся, - сказал губернатор.

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