Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 15:02

Беглов предупредил о нескольких очень сложных неделях в Санкт-Петербурге

Губернатор попросил горожан еще ответственнее выполнять санитарные правила
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Беглов предупредил горожан о непростых временах из-за "омикрона".

Беглов предупредил горожан о непростых временах из-за "омикрона".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов предупредил жителей Санкт-Петербурга о нескольких очень сложных неделях из-за вспышки «омикрона». Напомним, в городе уже несколько дней подряд суточное число зараженных инфекцией превышает 15 тысяч человек. В Северной столице вводят ограничения для подростков, старшие классы школ переводят на дистанционку. Более 200 тысяч человек болеют на дому, у них есть признаки ОРВИ, а с подтвержденным коронавирусом пока 93 тысячи горожан.

В связи с этим Александр Беглов обратился к жителям Северной столицы с просьбой еще строже соблюдать «ковидные» правила безопасности. Как отметил губернатор, нужно стараться социально дистанцироваться от других людей в общественном месте и не забывать носить маски, причем правильно – с закрытым носом.

- Даже простое соблюдение правил личной гигиены может защитить от инфекции. Если можете ограничить свои контакты – сделайте это! Тем более – с приезжими из других регионов. Берегите себя и своих близких Уверен, вместе мы справимся, - сказал губернатор.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: