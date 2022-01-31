Две ключевые дороги отремонтируют в Петербурге в 2022 году

В Юго-Западной Приморской части отремонтируют две ключевые магистрали Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Санкт-Петербурге отремонтируют две важные дороги, находящиеся в Юго-Западной Приморской части. Работы пройдут на улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова. Об этом 31 января 2022 года рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- На Маршала Казакова последний раз асфальт меняли в 2013 году, а на участке от улицы Десантников до улицы Доблести покрытие положили в 2012 году, когда он был построен, - рассказали в комитете.

Примерно такая же ситуация и на проспекте Маршала Жукова. Там ремонт участка до улицы Доблести делали в 2012 году, а до Балтийского бульвара в 2016 году.

Пока что сроки проведения ремонта не определены. Подрядчика выберут лишь в марте-апреле. Общая стоимость работ - более 620 миллионов рублей.