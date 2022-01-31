В суд Петербурга поступило 12 дел на бары-нарушители антиковидных требований

Суд Петербурга получил 12 дел на нарушителей антиковидных требований Фото: Олег ЗОЛОТО

Нарушителей антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге будут судить. В понедельник, 31 января 2022 года, Куйбышевский районный суд 12 дел об административных правонарушениях в отношении различных заведений, включая бары. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Протоколы составлены на ООО "Конкорд" - 3 дела; ООО "Невская торговая компания" - 7 дел; ООО "Интенсивник" - 1 дело; ООО "Меджик Медиа Групп" - 1 дело, - сообщили в пресс-службе.

Так, в одном из протоколов говорится, что за полночь 22 января в заведении "Вайс Сити" на улице Рубинштейна помощник бармена разгуливал со спущенной с лица маской, в заведении не обрабатывались поверхности, не было разметки, дезинфицирующих средств, горячей воды, сотрудники без медицинских книжек, а гвоздика, корица и кориандр, вообще, просрочены.

Сейчас материалы дел переданы судьям.