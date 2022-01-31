Диспетчерский пункт высотой в 70 метров построят к 2023 году в зоне Пулково

В аэропорту Пулково к 2023 году соорудят "Вышку". Фото: Александр ГЛУЗ

В зоне аэропорта Пулково в 2023 году построят огромный командно-диспетчерский пункт «Вышка». Главная его особенность – высота в 70 метров. Ради возведения объекта губернатор Александр Беглов и члены петербургского правительства одобрили изменения, внесенные в правила застройки территории. О грядущей стройке рассказали в пресс-службе Смольного.

- Согласно ранее утвержденной документации, в границах квартала можно было размещать объекты воздушного транспорта, коммерческие объекты, многоэтажные гаражи, склады, пожарные станции, объекты инженерной инфраструктуры. Теперь этот список дополнился «Вышкой» и объектами аэронавигации, их построят к 2023 году, - отмечают в пресс-службе городского правительства.

Как добавил губернатор, в данный момент в Петербурге вовсю идет работа по подготовке к возведению второй очереди аэропорта. Итоговая концепция сооружения пока не готова. По планам, на месте появится новый терминал Пулково для внутренних авиаперелетов. К этому добавят и множество новых ангаров и объектов для обслуживания самолетов.