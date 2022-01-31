В Петербурге служба 122 приняла за день почти 200 тысяч звонков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Служба 122 столкнулась с пиковой нагрузкой в Петербурге в понедельник, 31 января. Диспетчеры приняли почти 200 тысяч звонков от горожан, многие из них пытались вызвать врача на дом. И день еще не кончился, так что рекорд обновится. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи Северной столицы. Чаще всего больные звонили с 7 до 11 утра. В Смольном заверяют, что количество операторов службы 122 серьезно увеличили. С 30 января на линию могут звонить до 8 тысяч человек одновременно. Но и этих технических достижений бывает мало.

- В пиковые часы нагрузки некоторые абоненты сегодня, 31 января, могли постоянно попадать на короткие гудки. Поэтому напоминаем, что звонить в службу 122 можно круглосуточно, - уточняют в профильном комитете Смольного.

Добавим, что к началу февраля в Петербурге на дому лечатся более 200 тысяч человек с симптомами ОРВИ, из них под 100 тысяч человек сидят в изоляции с подтвержденным коронавирусом в легкой форме.

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