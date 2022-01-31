Дорожную разметку на 1,3 тысячи улиц обновят в Петербурге в 2022 году

В Петербурге в 2022 году планируют обновить дорожную разметку на 725 тысяч квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Петербурге собираются обновить дорожную разметку на 1 286 улицах. Об этом рассказали в пресс-службе транспортного комитета Смольного. По планам, в некоторых районах рабочие полностью удалят старые линии и нанесут новые, а кое-где займутся восстановлением разметки. Миллионные контракты с подрядчиками уже заключили. Больше всего улиц обновят на юге и юго-западе Северной столицы. Разметку обещают нанести аж на 725 тысячах квадратных метров.

- АО «Трест» выполнит работы на 351 улице в Приморском, Калининском, Курортном, Васильевском и Петроградском районах; ООО «Траектория» - на 354 улицах в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах; ООО «РОУД ЛАЙФ» - на 270 улицах в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах; ООО «Перекресток» - на 311-ти улицах в Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах, - рассказывают в Смольном.

Добавим, что разметку начнут обновлять в начале мая, когда никаких следов снега и, надеемся, песка на дорогах Петербурга уже не будет. Работы продлятся до конца октября. В первую очередь белые линии обновят возле важных социальных объектов и на аварийных участках.