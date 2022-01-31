В Купчино построят спортклуб с бассейном и поликлинику

Во Фрунзенском районе Петербурга построят два социальных объекта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Фрунзенском районе Петербурга собираются построить спортивный клуб с бассейном, новенькую поликлинику, а также четыре гаража, каждый из которых будут многоуровневым и вместит в себя по 475 автомобилей. О грядущих планах Смольного по обновлению Купчино пишет «Мойка78». Власти хотят добавить району социальных объектов, а также разрешить проблему с парковками.

- Все объекты появится между Малой Карпатской улицей, Дунайским проспектом, Карпатской улицей и улицей Олеко Дундича, - выяснило издание.

Не забыли в Смольном и про Петродворцовый район, там к 2026 году хотят сделать внутриквартальный проезд от Чичеринской улицы протяженностью в 300 метров. Таким образом, улучшится транспортная доступность микрорайона и Дома молодежи неподалеку.

А в Приморском районе планируют до конца 2023 года сдать парочку новых участков дорог, которые соединят «Лахта-центр» с общей дорожной сетью севера Петербурга. Наконец, до Парашютной улицы продлят Плесецкую.