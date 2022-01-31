В Мурино и Кудрово развернут дополнительные точки для приема пациентов с ОРВИ и ковидом

В двух районах Ленобласти развернут дополнительные точки для приема больных с симптомами ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурино и Кудрово из-за вспышки заболеваемости коронавирусом развернут дополнительные медицинские точки для приема больных с ковидом и симптомами ОРВИ. Дело в том, что обычные поликлиники, да и частные, в этих районах не справляются с нагрузкой. В Мурино врачи будут принимать пациентов в бизнес-центре на Парковой улице, а в Кудрово в бывшем офисе стройкомпании на Центральной улице. Эти точки начнут работу до конца текущей недели, то есть 6 февраля.

Еще власти 47 региона обещают установить в указанных районах мобильные амбулатории. В Мурино появятся три таких объекта, а в Кудрово – один. Дополнительно в районы отправят бригады врачей из Ленинградской областной клинической больницы и Детской клинической больницы.

- Я благодарен нашему бизнес-сообществу, которое вышло с предложением о выделении помещений под прием пациентов. Это позволяет говорить о системном подходе в решении проблемы, - цитируют губернатора Александра Дрозденко в пресс-службе регионального правительства.

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