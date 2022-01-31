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Происшествия31 января 2022 19:45

Салон красоты загорелся на севере Санкт-Петербурга

Огонь успел распространиться только на пяти «квадратах»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На севере Санкт-Петербурга загорелась студия загара. Фото: vk.com/spb_today

На севере Санкт-Петербурга загорелась студия загара. Фото: vk.com/spb_today

Салон красоты загорелся в доме №49 на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Все произошло около 20:30 в понедельник, 31 января. Фотографии дымящегося здания опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, спасатели МЧС приехали очень быстро. Это подтверждают и в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице. В итоге огонь потушили менее чем за 30 минут.

- Пожар произошел в студии загара. Площадь распространения огня составила 5 квадратных метров. В 20:57 пожар ликвидировали силами 21 человека личного состава и е единиц техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что пострадавших в пожаре нет.