Почти 10 тысяч человек подписали петицию за освобождение лидера движения против QR-кодов в Петербурге

Сторонники Александра Коновалова создали петицию с требованием освободить его из СИЗО. Фото: change.org

Более 9,4 тысячи человек подписали петицию за освобождение адвоката и бизнесмена Александра Коновалова, лидера движения против QR-кодов в Петербурге. Напомним, мужчину отправили в СИЗО по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Однако сам Коновалов и его сторонники утверждают, что его судят за гражданскую позицию. Незадолго до ареста мужчина провел стихийный протест против закрытия ресторанов на Рубинштейна, попавшихся на нарушении ковидных правил.

Петиция опубликована на сайте change.org, ее авторы обращаются к президенту Владимиру Путину, а также главам СК, прокураторы и Госдумы.

- Откровенным цинизмом является повод для преследования предпринимателя – посредничество в даче взятки в размере 50 тысяч рублей неустановленным лицам, причем дело заводится именно тогда, когда Коновалов выступил против дискриминации жителей его города, - негодуют авторы петиции.

Добавим, что сторонники предпринимателя просят прекратить уголовное дело. Но Коновалов проведет в СИЗО минимум до конца марта 2022 года, пока идет следствие.