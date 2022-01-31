Ковид-диссидент устроил дебош в салоне сотовой связи в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ковид-диссидент сломал дверную ручку в салоне сотовой связи из-за просьбы предъявить QR-код. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина устроил дебош в салоне сотовой связи в Санкт-Петербурге. Все произошло вечером в воскресенье, 30 января. Посетитель попросил консультанта продать ему SIM-карту. Сотрудник салона сотовой связи согласился, но перед покупкой попросил у клиента QR-код. Тут-то мужчина и не выдержал, он начал гневаться и скандалить. Любопытно, что в полицию о произошедшем конфликте сообщили обе стороны.

- Сначала, около 19:05, позвонил посетитель магазина. Он заявил, что ему неправомерно отказывают в покупке и просил прислать на место наряд полиции для разбирательства. Через 10 минут в службу 112 позвонил уже консультант салона сотовой связи. Он заявил, что посетитель нецензурно выражается, кроме этого он якобы сломал дверную ручку в порыве ярости, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В итоге на место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Мужчина поначалу спорил и с охраной, а потом сдался. Видимо, поберег нервы.