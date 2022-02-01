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Происшествия31 января 2022 21:17

В Петербурге арестовали арендатора квартиры, зарезавшего хозяина из ревности к девушке

Мужчина пытался убить и даму, но она выжила
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отправили в СИЗО арендатора квартиры, убившего хозяина из-за ревности к девушке.

В Петербурге отправили в СИЗО арендатора квартиры, убившего хозяина из-за ревности к девушке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд отправил в СИЗО арендатора квартиры, обвиняемого в убийстве хозяина из ревности к девушке. Напомним, любовная драма с кровавым итого разгорелась на проспекте Большевиков. Все произошло во время застолья. По версии следствия, 34-летний арендатор схватил нож и зарезал 54-летнего мужчину, которому он платил за квартиру. Все это произошло на глазах у возлюбленной злоумышленника, 28-летней женщины из Узбекистана. Убийца хотел отправить на тот свет и ее, но она выжила, несмотря на раны. Сейчас женщина в больнице.

В итоге в отношении мужчины возбудили два уголовных дела – об убийстве и покушении на убийство. 31 января ему предъявили обвинения.

- Адвокат просил у суда избрать обвиняемому иную меру, не связанную с заключением под стражу. Суд отправил мужчину в СИЗО на срок по 29 марта 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.