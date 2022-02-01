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Происшествия31 января 2022 21:54

В Петербурге будут судить мужчину, похищавшего элитные авто с помощью эвакуаторов

Хитрый нижегородец транспортировал машины в Москву
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге мужчина похищал элитные машины с помощью эвакуатора.

В Петербурге мужчина похищал элитные машины с помощью эвакуатора.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, похищавшего элитные авто с помощью эвакуаторов. На скамье подсудимых окажется 26-летний уроженец Нижегородской области. По данным следствия, летом 2021 года он угнал две дорогих машины на парковке у дома №1 на Новосмоленской набережной в Василеостровском районе.

Молодой человек изготовил дубликаты ключей и подделал свидетельства о регистрации ТС. Далее хитроумный мошенник вызвал на место эвакуатор, выдавая себя за хозяина. В итоге машинки «Мерседес-Бенц» и «Кадиллак» спокойно отгрузили в компанию, занимающуюся грузоперевозками. Эвакуаторщики даже не подозревали, что делают что-то противозаконное.

- При помощи организации по грузоперевозке автомобили доставили в Москву, где обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению, - передает пресс-служба городской прокуратуры.

В надзорном ведомстве утвердили обвинительно заключение в отношении хитрого угонщика, вскоре дело рассмотрит суд. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.