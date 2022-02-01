Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 февраля 2022 года: Новые ограничения для подростков и очереди в поликлиниках

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 февраля 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 февраля 2022 года. В городе ввели вторые по счету ограничения для подростков, на этот раз на период со 2 по 13 февраля. Ребят из старших школьных классов перевели на дистанционку, всем несовершеннолетним запретили посещать общепиты и магазины. В общем, власти Северной столицы делают все, чтобы снизить социальную активность юных жителей. Причина проста – дети стали в три раза чаще болеть коронавирусом.

Есть проблема и с очередями в поликлиниках. Журналисты «КП Санкт-Петербург» на вереницы пациентов не наткнулись, но медики признаются, что есть пиковые нагрузки, особенно утром и под конец рабочего дня. Смольный уже раздумывает над тем, чтобы дистанционно выписывать больничные людям с ОРВИ и легкой формой коронавируса. Тем временем на дому лечатся более 200 тысяч человек.

«КП Санкт-Петербург» погрузилась в историю смерти двухлетнего ребенка, которую оставляли у няни. Сиделку подозревают в нанесении ребенку побоев. Оказалось, что от малышки отказалась родная мать, еще в роддоме. А у приемной не было времени постоянно следить за ней. Подробности трагедии нам рассказал друг матери.

Наконец, мы нашли еще одного выжившего пациента, обследовавшего желудок в клинике на Сикейроса и выпившего тот самый некачественный сульфат бария .Мужчина поведал нам, как ему удалось выжить после принятия смертельного препарата.