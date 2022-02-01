Что произошло в ночь на 1 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге.

«КП Санкт-Петербург» рассказывает о происшествиях в городе, случившихся в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года. В Приморском районе загоралась студия загара, расположенная на Планерной улице. В итоге там обгорели пять квадратных метров. Пожар потушили за полчаса силами 21-го спасателя МЧС, пострадавших нет.

Каршеринг и «Солярис» столкнулись на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Земледельческой улицы. Из-за ДТП оказался перекрыт проезд в одном направлении. Помимо этого на участке встали трамваи. Пользователи соцсетей шутят, что это редкий случай, когда виноват не водитель каршеринга.

Наконец, под покровом ночи в городе отправили в СИЗО арендатора квартиры, который зарезал хозяина из ревности к своей возлюбленной, уроженке Узбекистана. Женщине тоже досталось, но она чудом выжила.