Снежные накаты и гололед осложнят ситуацию на дорогах во вторник

Снежный накат и гололед осложнит жизнь водителям и пешеходам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нынешняя зима уже побила несколько рекордов по объему выпавшего снега, но природа все еще не намерена останавливаться. Так, по прогнозу городского гидрометцентра, днем 1 февраля жителей Петербурга снова ждут снегопады.

- Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -2…-4 градуса. Атмосферное давление изменится мало и составит 745 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водителей синоптики предупреждают о снежном накате и гололеде на дорогах. Обстановка сложная как в городе, где коммунальные службы не успевают убирать снег, так и на пригородных трассах.

Осторожными стоит быть и пешеходам.

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