Два человека спасены, один пропал и двое погибли за неделю в Ленобласти

Спасатеди за неделю нашли тела двух утонувших. Фото: vk.com/acclo

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области лишь за одну, прошедшую, неделю, 29 раз выезжали на вызовы по поиску людей. Некоторые завершились успешно, другие – трагически.

- В период с 24 по 30 января 2022 года поисково-спасательные подразделения привлекались к поисковым работам на воде 13 раз, в лесу - четыре раза. По итогам: два человека спасены, двое погибли, один числится пропавшим без вести, - сообщает паблик ВКонтакте Аварийно-спасательной службы.

Оба погибших – утонувшие. Первой было обнаружено тело 41-летней женщины, которая нырнула в прорубь на Крещение. Трагедия произошла на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района. Погибшую обнаружили на девятый день поисков.

А 30 января в Неве у деревни Новосаратовка нашли тело 7-летнего мальчика, который провалился под лед во время прогулки с тетей и братом.