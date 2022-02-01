Два автобусных маршрута изменили трассы 1 февраля из-за снежных завалов

Маршруты 127 и 127М идут только до Плесецкой улицы. Фото: "Организатор перевозок"

Снег снова меняет автобусные маршруты в Петербурге. Такое уже происходило в выходные, когда укоротить или пустить в объезд пришлось семь номеров автобусов. 1 февраля изменения коснулись двух маршрутов, проходящих по Приморскому району.

- Трасса автобусного маршрута № 127М временно укорочена из-за невозможности проезда по Арцеуловской аллее, - сообщает пресс-служба «организатора перевозок».

Точно по такой же причине укорочен и 127- маршрут. Теперь они разворачиваются на Плесецкой улице, уходя обратно на Комендантский проспект.

При этом сама Плесецкая улица встала с утра в мертвую пробку от проспекта Королева до Комендантского и чуть за перекресток.

Напомним, что 1 февраля синоптики обещают новые снегопады.