Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 февраля 2022 5:36

Бывший губернатор Петербурга госпитализирован с коронавирусом

Сейчас Владимир Яковлев возглавляет Российский союз строителей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Экс-губернатор Петербурга заболел коронавирусом.

Экс-губернатор Петербурга заболел коронавирусом.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом. Сейчас он возглавляет Российский союз строителей – по профильному образованию – и должен был вести заседание союза в Новосибирске, но не смог.

- Если человек заболел коронавирусом, то понятно, что он уже не может принимать участие в мероприятии, - заявил вице-президент союза строителей Анвар Шамузафаров, слова которого приводит сайт spbdnevnik.ru.

Состояние 77-летнего экс-губернатора не уточняется.

Напомним, что Владимир Яковлев возглавлял Петербург с 1996 по 2003-й годы. Он стал первым губернатором, так как предшественник Яковлева Анатолий Собчак официально числился мэром Ленинграда-Петербурга.

После ухода с должности Губернатора Яковлев работал в правительстве России - был министра регионального развития. Позднее стал президентом Российского союза строителей.