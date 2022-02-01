Бывший губернатор Петербурга госпитализирован с коронавирусом

Экс-губернатор Петербурга заболел коронавирусом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом. Сейчас он возглавляет Российский союз строителей – по профильному образованию – и должен был вести заседание союза в Новосибирске, но не смог.

- Если человек заболел коронавирусом, то понятно, что он уже не может принимать участие в мероприятии, - заявил вице-президент союза строителей Анвар Шамузафаров, слова которого приводит сайт spbdnevnik.ru.

Состояние 77-летнего экс-губернатора не уточняется.

Напомним, что Владимир Яковлев возглавлял Петербург с 1996 по 2003-й годы. Он стал первым губернатором, так как предшественник Яковлева Анатолий Собчак официально числился мэром Ленинграда-Петербурга.

После ухода с должности Губернатора Яковлев работал в правительстве России - был министра регионального развития. Позднее стал президентом Российского союза строителей.