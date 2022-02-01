Грудной ребенок умер в Петербурге после кормления коровьим молоком

Грудной ребенок погиб у проблемной матери после кормления коровьим молоком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная трагедия произошла в Московском районе Петербурга. Здесь утром 31 января мать обнаружила мертвым 3-месячного малыша. По словам женщины, ребенок был посиневший. Произошло это после кормления из бутылочки. Коровьим молоком.

- Около 7:00 мать покормила сына коровьим молоком из бутылочки, после чего легла спать в одной кровати с сыном, так как ребенок один в кровати не засыпал. Около 09:00 проснувшись, обнаружила сына без сознания, рот был приоткрыт, язык посиневший, - сообщает источник «КП-Петербург».

Женщина испугалась и позвонила гражданскому мужу. Тот срочно вернулся с работы, после чего вызвал скорую помощь. Сейчас тело младенца отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти.

Известно, что 31-летняя мать – приезжая. Она имеет еще троих детей семи, шести и двух лет, которые живут с бабушкой в Алтайском крае. Там же женщину привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и мелкое хищение.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.