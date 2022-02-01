Александр Беглов с делегацией из Петербурга прибыл в Минск

Делегация Санкт‑Петербурга во главе с губернатором прибыла в Минск Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией прибыл в Минск с рабочим визитом. В первую очередь он возложил венки к Монументу Победы на проспекте Независимости и к мемориальной плите "Ленинград". Об этом 1 февраля 2022 года рассказали в Смольном.

- Во время визита запланированы встречи главы северной столицы с Президентом Республику Беларусь Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко, в ходе которых планируется обсудить вопросы торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, - сообщили в городской администрации.

Также во время визита в Минске состоится открытие экспозиции "Символы блокадного Ленинграда". Кроме того, Беглов проведет встречу с блокадниками, которые сейчас живут в Белорусии. Это 279 человек.

Губернатор встретится с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзрахом всея Беларуси Вениамином.