До -4 градусов и небольшой снег обещают в Петербурге 1 февраля

Синоптики обещают еще больше снега петербуржцам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Циклон «Надя» не оставляет в покое Петербург. Уходя в столицу, напоследок он присыпет город на Неве снегом. Сильных метелей синоптики не обещают, но на фоне уже существующих сугробов, осадков будет белее, чем достаточно. Термометры покажут до -4 градусов.

- В первый день февраля синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать североатлантический циклон, Небо закроют плотные облака, местами пройдет небольшой снег. Температурный фон останется выше климатической нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Северной столице ожидается от -2 до -4 градусов. По области будет -2…-7. Но уже завтра похолодает сильнее, а снегопады почти сойдут на нет.

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