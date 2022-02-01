Уголовное дело возбудили на мужчину за совращение девочки в Ленобласти

На мужчину из Ленобласти возбудили уголовное дело за совращение девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело на мужчину, развратившего девочку. Вечером в понедельник, 31 января 2022 года, в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая рассказала о том, что накануне ее знакомый в городе Волхов вступил в половую связь с ее 15-летней дочерью. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что около половины восьмого вечера 36-летний мужчина привел ее дочь к себе домой в квартиру дома 40 по Авиационной улице, где занялся с девочкой сексом, - рассказал источник.

В тот же день опергруппа задержала подозреваемого. Его доставили в отделение полиции для разъяснений, после чего отправили в изолятор временного содержания.

Также следственный комитет по городу Волхов возбудил уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.