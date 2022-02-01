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Звезды1 февраля 2022 7:52

27 кинотеатров Петербурга будут пускать на сеанс по Пушкинской карте

Студентам и школьникам предложат на выбор 23 фильма
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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27 кинотеатров Петербурга будут пускать на сеанс по Пушкинской карте

27 кинотеатров Петербурга будут пускать на сеанс по Пушкинской карте

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 февраля 2022 года по Пушкинской карте студенты и школьники смогут ходить в кинотеатры. В Санкт-Петербурге к этой программе тоже подключились уже 27 кинотеатров. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- К программе уже подключились 27 кинотеатров, в том числе сети КАРО, «Формула кино» и государственный кинотеатр «Аврора», - рассказал вице-губернатор.

Сейчас в афише по Пушкинской карте предлагаются на выбор 23 фильма. Среди них такие новинки, как «Купе номер 6», «Летчик», «Три богатыря и конь на троне», «Одиннадцать молчаливых мужчин», а также будущие премьеры: «Папы», «Капитан Волконогов бежал», «Артек. Большое путешествие».

Пушкинская карта - это банковская карта с лимитом средств, на которые можно купить билеты в театры, музеи, выставки, концерты и кино. Ее могут завести молодые люди от 14 до 22 лет.

Напомним, что со 2 по 13 февраля всем несовершеннолетним в Петербурге запрещено посещать общественные места, в том числе и кинотеатры.